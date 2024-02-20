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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak Bakanlık, Resmi Gazete'de yayınlanan ilanla, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralamasına dayanarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli olarak 8 bin personel alacak.