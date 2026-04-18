Ordu'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Ordu'da ciple çarpışan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Akkuş ilçesi Çaldere Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen cip ile Selçuk Çimen yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çimen, Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
21 yaşındaki Çimen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)