AK Parti Kadın Kolları'nın 300 bini aşkın hatminin duası Ayasofya’da yapıldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Ramazan ayı boyunca 81 ilde okunan 300 bini aşkın hatm-i şerifin duası, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenen özel bir programla yapıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde programa, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü ve Av. Dr. Rabia İlhan ve çok sayıda kadın kolları teşkilat mensubu katıldı.

"MAZLUM COĞRAFYALARIN HUZURU İÇİN DUA EDECEĞİZ"

Programda açıklamada bulunan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, vatandaşların ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek sözlerine başladı.

Ramazan ayı kapsamında il, ilçe ve mahallelerde yoğun bir faaliyet yürüttüklerini belirten Ercan, şunları söyledi:

"Teşkilatlarımızdan okunan hatimlerin sayısını özellikle istedik. Bugün itibarıyla 300 binden fazla hatmimiz oldu.

Bu hatimlerin duasını yapmak üzere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bir araya geldik.

Tüm İslam alemi, Müslümanlar ve mazlum coğrafyaların huzur ile refaha kavuşması için dualarda bulunacağız."

"GÜNDE YAKLAŞIK 30 BİN HANEYİ ZİYARET ETTİK"

Türkiye genelinde yürütülen saha çalışmaları hakkında da bilgi veren Ercan, '5+1' formülüyle oluşturulan beşerli ekiplerin her gün ortalama 30 bin evin kapısını çaldığını kaydetti.

Ercan, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızla her daim bir aradayız. Ev ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın halini, hatırını sorduk; taleplerini dinleyerek hepsini not aldık.

Bu çalışmaları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve tavsiyeleriyle hayata geçiriyoruz.

Dolu dolu bir Ramazan geçirmemizi sağlayan tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

ÇOCUKLARA CAMİLERDE HEDİYE SÜRPRİZİ VE 'ARİFE ÇİÇEKLERİ'

Kadir Gecesi programları kapsamında çocuklara yönelik etkinlikler de planladıklarını aktaran Ercan, 81 ildeki camilerde çocukların ayakkabılarına küçük hediyeler bırakarak onlara sürpriz yapacaklarını dile getirdi.

Ercan ayrıca, bayrama kadar sürecek olan 'Arife Çiçekleri' projesine de değinerek, "İhtiyaç sahibi evlatlarımıza bayram sevincini yaşatmak adına bayramlık kıyafetlerini hediye edeceğiz." dedi.

Ercan, sözlerini birlik ve beraberlik temennisiyle sonlandırarak vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.