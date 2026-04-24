Abone ol: Google News

Akaryakıt fiyatlarında son durum: 24 Nisan Cuma benzin, motorin, LPG fiyatları

Yayınlama:
Haber Merkezi Haber Merkezi

Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Pompa fiyatlarındaki değişimlerle birlikte, araç sahipleri güne "Bugün akaryakıt ne kadar?" sorusuyla başladı. İşte 24 Nisan benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Küresel piyasalarda brent petrolün grafiklerindeki yukarı yönlü ivme, akaryakıt istasyonlarındaki etiketleri yine hareketlendirdi.

Son dönemdeki dalgalanmaların ardından güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını merak eden araç sahipleri, depolarını doldurmadan önce rotasını akaryakıt tabelalarına çevirdi.

Peki, son zam ve indirimlerin ardından büyükşehirlerde litre fiyatları ne durumda?

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.76 TL

Motorin: 69.35 TL

LPG: 34.99 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.73 TL

Motorin: 70.47 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.01 TL

Motorin: 70.75 TL

LPG: 35.06 TL

Fiyatlar bölgelere göre değişiklik göstermektedir.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

İç Haber Haberleri

Çok Okunanlar