Akbank ücretsiz Tesla veriyor: Şartları yerine getiren anahtarı kapacak…

Akbank’ın büyük ilgi gören Tesla çekilişi kampanyasıyla ilgili detaylar netleşti.

Banka, belirlenen tarihler arasında mobil uygulama üzerinden kampanyaya katılan ve gerekli işlemleri tamamlayan müşterilerine, lüks otomobil kazanma fırsatı sunuyor.

29 Aralık 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Akbank Mobil’de “Senin için” menüsü üzerinden başvuru yapan kullanıcılar, sınırlı sayıda çekiliş hakkı elde edecek.

Belirlenen bankacılık işlemlerini eksiksiz yerine getiren katılımcılar arasından yapılacak çekilişle toplam 5 Tesla sahibini bulacak.

İşte kampanya şartları:

ÜCRETSİZ TESLA FIRSATI

Akbank’ın Tesla ödüllü kampanyası kapsamında müşterilerin kazanabileceği çekiliş hakları, yapılan bankacılık işlemlerine göre çeşitlilik gösteriyor.

Akbank Mobil üzerinden kampanyaya katılan kullanıcılar; uygulamaya giriş yapmaktan fatura ödemeye, QR ile alışverişten havale ve bağış işlemlerine kadar birçok farklı işlemle çekiliş hakkı elde edebiliyor.

Ayrıca İstanbulkart yüklemesi, BES işlemleri, MTV ödemesi, açık bankacılık hesap ekleme ve kredi kartı talimatları gibi adımlar da kampanya kapsamına dahil edildi.

Belirlenen üst limitler doğrultusunda işlem yapan müşteriler, toplamda daha fazla çekiliş hakkı kazanarak Tesla sahibi olma şansını artırabiliyor.

