Renault Mart 2026 fiyat listesi: O modelde fiyatı dibe çekti

Otomobil devi Renault, mart ayına özel güncel fiyat listesini duyurdu. Özellikle bir modelin fiyatında ciddi bir düşüş yaşandı. İşte Renault Mart 2026 fiyat listesi…
Otomobil piyasasında bahar rüzgarları esiyor.
Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil markalarından Renault, Mart 2026 güncel fiyat listesini açıkladı.
Yeni aya bazı modellerindeki fiyat artışlarıyla giriş yapan marka, Megane Sedan modelinde indirime gitti.
Megane Sedan’ın daha erişilebilir, uygun fiyatlı bir versiyonunun (1.3 TCe 140 bg Touch Manuel) yeniden satışa sunulmasıyla birlikte, modelin başlangıç fiyatında düşüş yaşandı.
İşte Renault’nun Mart 2026 fiyat listesi:
RENAULT MART 2026 SIFIR ARAÇ FİYATLARI
Clio’nun Şubat fiyatı 1.673.000 TL iken Mart ayında 1.699.000 TL’ye yükseldi.
Yeni Clio’nun fiyatı Şubat ve Mart aylarında 1.799.000 TL olarak sabit kaldı.
Captur modeli Şubat ayında 2.067.000 TL iken Mart ayında 2.160.000 TL’ye çıktı.
Duster’in fiyatı Şubat ve Mart aylarında 1.780.000 TL olarak değişmedi.
Megane Sedan, Şubat ayında 2.112.000 TL iken Mart ayında 1.770.000 TL’ye geriledi.
Austral’ın fiyatı Şubat ayında 2.393.000 TL iken Mart ayında 2.630.000 TL oldu.
Rafale* modeli Şubat ve Mart aylarında 3.752.000 TL olarak satışta.
R-5 E-Tech’in fiyatı Şubat ayında 1.890.000 TL iken Mart ayında 2.105.000 TL’ye yükseldi.
Megane E-Tech Elektrikli, Şubat ayında 2.277.000 TL iken Mart ayında 2.390.000 TL olarak belirlendi.