Aksaray beyaza büründü: Kar kalınlığı 14 santimetre

Hava sıcaklıklarının aniden düştüğü ve adeta her gün farklı bir mevsimi yaşayan Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

GÜZELYURT’TA KAR KALINLIĞI 14 SANTİMETREYE ULAŞTI

Güzelyurt ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız olarak gece yarısına kadar devam ederken, ilçe beyaza büründü.

Kar yağışının halen devam ettiği ilçede kar kalınlığı 14 santimetre olarak ölçüldü. Tarihi dokusu kar beyazıyla kaplanan ilçede güzel manzara görüntüleri oluştu.

İlçe sakinlerinden Serkan Ay (38), "İlçemizde ikindi saatlerinde başlayan kar yağışı bu saatte hala devam ediyor. Sabaha kadar da devam edeceği söyleniyor. Bir gün güneş bir gün kar yağışı var. Güzelyurt'ta tüm mevsimleri bir arada yaşıyoruz" dedi.