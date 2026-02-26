Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti

Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek’ten acı haber geldi.

"KANSERE YENİK DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ"

Türkiye Ragbi Federasyonu, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Milli sporcumuz Sevdenur Gülçiçek'in, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi temsil eden kıymetli sporcumuzun azmi, mücadelesi ve karakteri her zaman hatırlanacaktır. Sevdenur'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz."