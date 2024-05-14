Aksaray'da damadını öldüren kayınpeder tutuklandı

İHA
Aksaray'da dün akşam saatlerinde Sultanhanı ilçesinde, eşiyle tartışma yaşadıktan sonra evini terk edip babasının evine giden karısını almaya giden Akif Bozdemir (29), kayınpederi A.T. ile tartıştı.
Damadını öldürdü
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kayınpeder A.T. evinde bulunan tabancayla damadına 3 el ateş ederek vurdu.
Ağır yaralanan Akif Bozdemir kaldırıldığı Sultanhanı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tutuklandı
Olayın ardından gözaltına alınan ve bugün oğluyla birlikte adliyeye sevk edilen A.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken oğlu serbest savcılıkça serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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