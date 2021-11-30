Aksaray'da kum fırtınasına yakalanan muhabir
- İHA
- 30.11.2021 - 16:05
- Güncelleme : 30.11.2021 - 16:14
Aksaray’da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar, ağaçların dal ve yapraklarını yollara savurdu.
Fırtına ile birlikte toz dumanı özellikle Sultanhanı ilçesini kaplarken, vatandaşlar yürümekte zorlandı.
Aksaray-Konya yolunda ise fırtınanın neden olduğu yoğun toz bulutu nedeniyle ulaşımda büyük güçlükler yaşandı.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Yoğun toz nedeniyle yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesinde araçlar, trafikte güçlükle ilerlemeye çalıştı.
Meteoroloji yetkilileri, saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunmasını istedi.
Aksaray'da kum fırtınasına yakalanan muhabir VİDEO
MUHABİR FIRTINAYA YAKALANDI
Bu arada kum fırtınasını görüntülemeye çalışan İHA muhabiri Yasin Can da nasibini aldı.
Fırtınanın ortasında kalan ve trafiğe kapatılan yolda yaşananları anlatan Can, o anlarını cep telefonuyla görüntüledi.