Euro
14.8676
2.76%
Dolar
13.0696
1.98%
Altın
754.14
2.6%
Borsa
1.807
-0.09%
Bitcoin
752.144
2.24%
BTXN Coin
51.18
-3.19%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Aksaray'da kum fırtınasına yakalanan muhabir

    Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Aksaray’da kum fırtınası çıktı. Sürücülerin görüş mesafesi azalırken o anları kayıt altına almak isteyen bir muhabir, fırtınaya yakalandı.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 16:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da kum fırtınasına yakalanan muhabir

    Aksaray’da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar, ağaçların dal ve yapraklarını yollara savurdu.

    Fırtına ile birlikte toz dumanı özellikle Sultanhanı ilçesini kaplarken, vatandaşlar yürümekte zorlandı.

    Aksaray-Konya yolunda ise fırtınanın neden olduğu yoğun toz bulutu nedeniyle ulaşımda büyük güçlükler yaşandı.

    GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

    Yoğun toz nedeniyle yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesinde araçlar, trafikte güçlükle ilerlemeye çalıştı.

    Meteoroloji yetkilileri, saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunmasını istedi.

    Aksaray'da kum fırtınasına yakalanan muhabir VİDEO

    MUHABİR FIRTINAYA YAKALANDI

    Bu arada kum fırtınasını görüntülemeye çalışan İHA muhabiri Yasin Can da nasibini aldı.

    Fırtınanın ortasında kalan ve trafiğe kapatılan yolda yaşananları anlatan Can, o anlarını cep telefonuyla görüntüledi.

    Aksaray da kum fırtınasına yakalanan muhabir #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir