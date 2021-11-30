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Aksaray'da kum fırtınasına yakalanan muhabir

Aksaray'da kum fırtınasına yakalanan muhabir

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Aksaray’da kum fırtınası çıktı. Sürücülerin görüş mesafesi azalırken o anları kayıt altına almak isteyen bir muhabir, fırtınaya yakalandı.