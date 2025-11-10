Aksaray'da pancar tarlasında yeni obruk oluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde pancar hasadı yapan bir çiftçi, tarlasında yeni bir obruk oluştuğunu fark etti.

Gazi Mahallesi’nde sabah saatlerinde pancar tarlasında çalışan Mevlüt Ağır, arazisinin ortasında büyük bir çökme meydana geldiğini görünce durumu mahalle muhtarına ve jandarma ekiplerine bildirdi.

ALAN GÜVENLİK ŞERİDİ İLE KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, obruğun çevresine güvenlik şeridi çekerek alanı koruma altına aldı. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OBRUK 15 METRE DERİNLİĞİNDE

Yaklaşık 2 metre çapında ve 15 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen obruğun kesin ölçüleri ve oluşum nedeni, teknik ekiplerin incelemesinin ardından belirlenecek.

Sultanhanı ve çevresinde son yıllarda yer altı su seviyesinin düşmesi ve aşırı yer altı suyu kullanımına bağlı olarak obruk sayısında artış gözleniyor.

Uzmanlar, yeni oluşan obruğun da benzer nedenlerle meydana gelmiş olabileceğini değerlendiriyor.