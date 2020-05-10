Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla beraber alışverişe çıkmaya hazırlanan yaşlı kadın, cüzdanının çalındığını fark edince gözyaşlarını tutumadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Vatandaşlara saat 11.00-15.00 arası sokağa çıkma izni verildi.

YAŞLI KADININ CÜZDANI ÇALINDI

Aksaray'da eşi muayene için hastaneye giden Şemsi Ata, 65 yaş ve üstü kişilerin belirli süre sokağa çıkmalarına izin verilmesi üzerine alışverişe çıkmak istedi.

Evinden çıkmaya hazırlanan Ata, içinde para ve banka kartının bulunduğu cüzdanının olmadığını fark etti.

Eşinin de cüzdanı almadığını öğrenince komşusu yardımıyla polis merkezine gidip, cüzdanının çalındığını bildirdi.

Aksaray'da yaşlı kadının cüzdanı çalındı ViDEO

"O PARAYI ALIŞVERİŞ İÇİN BİRİKTİRMİŞTİK"

Cüzdandaki paranın ne kadar olduğunu hatırlamayan Ata, gözyaşları içinde, ''Bugün dışarı çıkmak için iznimiz vardı. Çalınan cüzdanımın içinde banka kartım da vardı. Bende polislere bildirmek için buraya bir komşumla geldim, evden nasıl çalındığını bilmiyorum. Ama cüzdan ortada yok. Eşim de almamış. O parayı alışveriş için biriktirmiştik'' dedi

Yaşlı kadınla birlikte evine giden polis, olayla ilgili çalışma başlattı.