Aladağlar'da kaybolan dağcı kız kardeşler Kayseri'de bulundu

İHA

16 Kasım'da Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova'ya ulaşmak için havadan ve karadan arama çalışması başlatılmıştı.

Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, AFAD, UMKE, Anda, Turkuaz, İHH ve STK ekipleri ile birlikte Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da kayıp kız kardeşler için bölgede havadan tarama çalışması yaptı.

DAĞCI KIZ KARDEŞLER KAYSERİ'DE BULUNDU

Ekiplerin aramaları sonucunda kız kardeşler kaybolmalarının 4. gününde Aladağların devamı olan ve Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkiinde bulundu.

İki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kız kardeşlerin bulunmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şu ifadeleri kullandı: