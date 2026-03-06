İzmir'de drift yaparken iş yerine çarpan sürücü yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri sosyal medya hesapları ve bazı haber sitelerinde Bornova 2. Sanayi Sitesi'nde drift yapan sürücünün otomobiliyle dükkana çarptığının ve olay sonrası düşen plakasını almak için geri geldiğinin güvenlik kameralarına yansıdığı yönünde paylaşımlar yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, E.S.'nin (24) otomobiliyle drift yaptığını belirledi.

58 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yakalanan E.S.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 58 bin 217 lira idari para cezası uygulayan ekipler, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alarak otomobili 60 gün süreyle trafikten menetti.

Ekipler ayrıca E.S. hakkında adli işlem başlattı.