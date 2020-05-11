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    Alanya'da güneşlenen çift cezadan kurtulamadı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sahilde güneşlenen Türk çift ve Rus turiste, polis tarafından 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
    • DHA
    • 11.05.2020 - 17:45
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    Alanya'da güneşlenen çift cezadan kurtulamadı

    Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında denize girmek ve sahilde güneşlenmek yasaklandı.

    Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, plajlarda denetim yaptı.

    Damlataş Plajı'nda kayalıkların etrafında yüzen iki genç, Alanya Belediyesi zabıta ekiplerinin ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus polis ekiplerinin sahile geldiğini fark edince, hızla kayalıkların üstüne doğru kaçtı.

    Gözden kaybolan gençler için zabıta ekipleri araştırma başlattı.

    TOPLANDILAR ANCAK CEZADAN KURTULAMADILAR

    Aynı plajda güneşlenen bir çift ise Yunus ekiplerinin uyarısı sonrası toparlanırken, ceza yemekten kurtulamadı. Yasağa rağmen bariyerleri aşarak sahile gelen çifte 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

    "YAZ AĞABEY, YAZ HAK ETTİK"

    Kimliği açıklanmayan vatandaş, cezai işlemi uygulayan polis ekiplerine, "Yaz ağabey yaz, hak ettik." diye seslendi.

    Aynı sahile gelen bir Rus turiste de sahilde güneşlendiği gerekçesiyle aynı miktarda ceza uygulandı.

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