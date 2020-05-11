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Alanya'da güneşlenen çift cezadan kurtulamadı

Alanya'da güneşlenen çift cezadan kurtulamadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sahilde güneşlenen Türk çift ve Rus turiste, polis tarafından 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.