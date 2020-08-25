Alman Commerzbank Karadeniz'deki doğalgaz rezervini hedef aldı

Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğalgaz rezervinin keşfi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi, dünya basınında geniş yankı uyandırırken Almanlardan bu başarıya eleştirel açıklamalar geldi.

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın bitmesi için tarihi bir adım attı...

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla aldığı sondaj gemileri Mavi Vatan'ı karış karış gezerek doğalgaz arıyordu.

Son olarak Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih de bu amaçla, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfederek büyük bir hayalin başlangıcına imza attı.

Türkiye'nin 320 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı keşfetmesi, enerji piyasalarında dengelerin yeniden hesaplanmasına neden oldu.

Hal böyle olunca dünya basının gündemi de Türkiye oldu...

ALMAN BANKASI TÜRKİYE'YE SALDIRIYA GEÇTİ

Türkiye'nin doğalgaz bulması sonucu bu keşif, ekonomide piyasalara olumlu yansırken Alman Commerzbank Bankası, Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı doğalgaz keşfini küçümsemeye çalıştı.,

Banka, bulunan rezervle ülkenin enerji ithalatına bağımlılığını azaltabileceğini, ancak TL'nin durumu adına, çığır açan bir buluş olmadığını açıkladı.

EKONOMİYE ETKİSİ MARJİNAL OLMAYACAK

Dow Jones haber ajansına konuşan Commerzbank kıdemli stratejisti Tatha Ghose, keşfin Türkiye'nin cari işlem dengesini gelecekte geliştireceğini, ancak keşfin türkiyenin ithalanın yüzde 1'ine denk düşmesi nedeniyle, etkinin 'marjinal' olacğını söyledi.

Erdoğan: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz bulduk VİDEO