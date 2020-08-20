Fahrettin Altun: Müjdeyle ilgili spekülasyonlara kulak asmayın

İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı konuşmayı heyecan içinde beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cuma günü bir müjde vereceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum." dedi.

ERDOĞAN'DAN MÜJDE AÇIKLAMASI

Erdoğan, "Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından petrol ve doğalgaz bulunduğuna dair tahminler yapıldı. Kimileri de müjdenin koronavirüs aşısıyla ilgili olabileceğini söyledi.

"SPEKÜLASYONLARA KULAK ASMAYIN"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından söylentilerle ilgili açıklama yaptı. Spekülasyonlara kulak asılmaması gerektiğini belirten Altun, şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz.

Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz."

Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz ViDEO