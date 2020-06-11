Amanos Dağları'ndaki 3 yayla, çekirge istilasına uğradı

Bölge sakinleri, çekirgelere karşı ilaçlama çalışmasına başladı.

Hatay'ın Belen, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki Amanos Dağları'nda bulunan 3 yayladaki bahçeleri, çekirgeler istila etti.

Atik, Fenk ve Eşmişek yaylarındaki bahçelerinde çok sayıda tarla çekirgesi olarak bilinen "madrap" ve "güdük" türü çekirgeleri görenler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bunun üzerine ekipler, söz konusu bölgelerde incelemelerde bulundu. Ekipler yayla sakinlerine ücretsiz ilaç dağıtarak, bölgede ilaçlama çalışması başlattı.

ÇEKİRGELER, HER GEÇEN GÜN ÇOĞALDI

Fenk Yaylası sakinlerinden Turgay Çalışkan, bölgede çoğalan çekirgelerin bahçelerine zarar verdiğini belirtti.