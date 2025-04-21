Amasya'da drift atan sürücüye 34 bin 880 TL ceza

DHA

Artan cezalara rağmen bazı sürücüler drift tutkusundan vazgeçmiyor..

Son örnek Amasya'da yaşandı..

Merzifon Havalimanı yolunda otomobiliyle drift atan A.A.K., bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma ile sürücüyü tespit etti.

35 BİN LİRA CEZA

Sürücü A.A.K.’ye trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sürücüye 34 bin 880 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.