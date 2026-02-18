Amasya’da mevlitte yenen tavuklu pilavdan 22 kişi zehirlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amasya’da Şeyhcui Mahallesi’ndeki bir apartmanda yeni doğan bir bebek için okutulan mevlit programına ikram edilen tavuklu pilavı tüketen bazı davetliler rahatsızlanarak kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran sayısının giderek artması üzerine polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın yaşandığı adreste inceleme yapılan incelemede zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemekten numune alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"22 VATANDAŞIMIZ ACİL SERVİSİMİZE BAŞVURMUŞTUR"

Olaya ilişkin Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir aile tarafından gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programında ikram edilen tavuklu pilavdan etkilendiği öngörülen, an itibariyle 22 vatandaşımız acil servisimize başvurmuştur. İlgili vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamakta ve tıbbi takip ve tedavileri de yapılmaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari inceleme süreci başlatılmıştır. Olaydan etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz"

Kızı ve torunlarının yedikleri yemekten etkilenerek hastaneye kaldırıldığını belirten Selahattin Zengin adli vatandaş, tedavilerinin devam ettiğini söyledi.