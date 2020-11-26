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    Amasya'da sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı

    Amasya'da sahibinin elinden kaçan boğa, çevredekileri ve sürücüleri panikletti.
    • DHA
    • 26.11.2020 - 03:36
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 03:44
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    Amasya'da sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı

    Amasya kent merkezinde sahibinin elinden kaçan boğa trafikte bulunan sürücülere ve kaldırımda yürüyen vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

    BOĞAYI UZUN SÜRE ZAPTEDEMEDİLER

    Yakalamak için boğanın peşine düşen sahibi ve çevrede bulunanlar boğayı uzun süre zaptedemedi. Yol güzergahında başı boş gezen bir boğanın olduğu ihbarını alan Amasya Belediyesi görevlileri Ziyapaşa Bulvarı istikametine geçti.

    İĞNEYLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

    Bir iş yerinin otoparkında kıstırılan boğa uyuşturucu iğneyle vurulup sakinleştirildikten sonra sahibine teslim edildi.

    Amasya'da sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı-Video

    Amasya da sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı #1

    Amasya da sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı #2

    Amasya da sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı #3

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