Amasya'da sahibinin elinden kaçan boğa, çevredekileri ve sürücüleri panikletti.

Amasya kent merkezinde sahibinin elinden kaçan boğa trafikte bulunan sürücülere ve kaldırımda yürüyen vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

BOĞAYI UZUN SÜRE ZAPTEDEMEDİLER

Yakalamak için boğanın peşine düşen sahibi ve çevrede bulunanlar boğayı uzun süre zaptedemedi. Yol güzergahında başı boş gezen bir boğanın olduğu ihbarını alan Amasya Belediyesi görevlileri Ziyapaşa Bulvarı istikametine geçti.

İĞNEYLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Bir iş yerinin otoparkında kıstırılan boğa uyuşturucu iğneyle vurulup sakinleştirildikten sonra sahibine teslim edildi.

Amasya'da sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı-Video