Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'nda bulunan kafeteryada yangın

Amasya'da bulunan tarihi Kızlar Sarayı'nın içerisinde bulunan kafeteryada çıkan yangında 3 binada hasar oluştu.

Akşam saatlerinde Amasya'nın Hatuniye Mahallesi’nde Harşene Dağı’nın eteğinde bulunan tarihi Kızlar Sarayı'nda yer alan kafeteryada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki tarihi binaların çatı katlarına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dağ eteğine ulaşmada güçlük çeken itfaiye ekipleri, yaklaşık 100 metre uzaklıktan hortum çekerek yangına müdahale etti. Yangın, 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'nda yangın VİDEO

3 tarihi binada hasar oluştu

Yangın sırasında dumandan etkilenen işletme sahibi Metin Dal, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, alevlere teslim olan kafeterya küle döndü, 3 tarihi binada ise maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kediyi yangından kurtardılar

Öte yandan alevlerin arasında kalan sokak kedisini kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Anıl Aşçı ile Nurican Işık, alevlerin arasına dalarak kucakladıkları kediyi güvenli alana çıkardı. Yangın nedeniyle yanıklar oluşan kedi, tedavisi yapılmak üzere Amasla Belediyesi Veteriner Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

"Herhangin bir tehlike söz konusu değil"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu. Yangında herhangi bir can kaybı olmadığını belirten Vali Masatlı, "Şu an itibariyle herhangi bir risk, tehlike söz konusu değil. Allah daha büyüklerinden bizleri korusun” dedi.



















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