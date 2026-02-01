Amasya'da tünelde devrilen motosikletin sürüklendiği anlar

- Amasya'da bir tünelde motosiklet devrildi ve sürücüyle birlikte metrelerce sürüklendi.
- Kazayı gören diğer motosiklet sürücüleri yardıma koştu, fakat sürücü yara almadı.
- Olay, tünelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Samsun'da yürekleri ağza getiren olay..
Saat 14.30 sıralarında Ferhat Tüneli’nde ilerleyen motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolü kaybetti.
DEVRİLİP SÜRÜKLENDİ
Devrilen motosiklet, sürücüsüyle birlikte metrelerce yerde sürüklendi. Kazayı gören diğer motosiklet sürücüleri yardıma koştu. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
OLAY KAMERADA
Bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkan sürücü, motosikletini yerden kaldırarak yoluna devam etti.
Kaza, tünelde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.