Abone ol: Google News

Amasya'da tünelde devrilen motosikletin sürüklendiği anlar

Amasya'da bir tünelde motosikletin devrilip metrelerce sürüklendiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 19:53 Güncelleme:
  • Amasya'da bir tünelde motosiklet devrildi ve sürücüyle birlikte metrelerce sürüklendi.
  • Kazayı gören diğer motosiklet sürücüleri yardıma koştu, fakat sürücü yara almadı.
  • Olay, tünelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Samsun'da yürekleri ağza getiren olay..

Saat 14.30 sıralarında Ferhat Tüneli’nde ilerleyen motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolü kaybetti.

DEVRİLİP SÜRÜKLENDİ

Devrilen motosiklet, sürücüsüyle birlikte metrelerce yerde sürüklendi. Kazayı gören diğer motosiklet sürücüleri yardıma koştu. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

OLAY KAMERADA

Bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkan sürücü, motosikletini yerden kaldırarak yoluna devam etti.

Kaza, tünelde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

İç Haber Haberleri