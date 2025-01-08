Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de

DHA

Sağlık Bakanlığı’nın ambulans ve acil sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlemeler içeren yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mevcut kontrol mekanizmalarının yetersizliği ve ambulansların amacı dışında kullanımına yönelik sorunları gidermeyi hedefleyen yönetmelik, araçlar ve hizmet sunumuyla ilgili kapsamlı değişiklikler sunuyor.

ÖZEL DONANIMLI AMBULANS TANIMI GENİŞLETİLECEK

Yönetmelikte Hasta Nakil Ambulansları ve Acil Yardım Ambulansları ile ilgili değişen bazı maddeler şu şekilde;

Hasta Nakil Ambulanslarına Yeni Düzen: Hasta nakil ambulanslarının rengi gri olarak belirlenirken, üzerindeki 'Hasta Nakil Ambulansı' ibaresi 'Hasta Nakil' olarak değiştirildi.

Ayrıca bu Hasta Nakil ambulanslardan sesli uyarı sistemleri kaldırılacak, ancak acil müdahale durumlarda SKKM onayı ile kullanılmasına izin verilecek.

Bununla birlikte, acil yardım ambulansı ve özel donanımlı ambulansların ışıklı ve sesli uyarı sistemlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Özel donanımlı ambulanslar yalnızca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarınca kullanılabilecek.

Acil sağlık araçları yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılabilecek şekilde düzenlenirken, özel sektörün kullanabileceği ambulanslar; 'Acil Yardım Ambulansı, 'Hasta Nakil Ambulansı' ve 'Yoğun Bakım Ambulansı' olarak sınırlandırılacak. Ambulanslara araç takip ve kamera sistemleri eklenecek.

Özel donanımlı ambulans tanımı genişletilerek, görev yapılan bölgenin coğrafi ve mimari özelliklerine göre farklı boyut ve özelliklerde ambulansların faaliyet gösterebilmesine olanak sağlanacak.

AMBULANS SERVİSLERİNDE DANIŞMAN HEKİM BULUNDURMAK ZORUNLU OLACAK

Yayımlanan yönetmelik kapsamında hizmet sunumu yönünden alınan tedbirlerde önemli değişikliklere gidildi.

Yapılan yeni düzenleme ile getirilen maddelerden bazıları şu şekilde;

Ambulans servisleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sağlık kuruluşları dışında gerçek ve tüzel kişiler tarafından ambulans işletilemeyecek. Maden sahaları, sanayi bölgeleri, şantiye alanları gibi acil yardım gerektiren olayların sık yaşandığı alanlarda müdürlük onayıyla acil yardım ambulansı işletme izni verilebilecek.

Ancak bu ambulanslar, sadece izin alan işletmenin ihtiyaçları için kullanılabilecek ve başka amaçlarla kullanımı yasaklanacak. Ambulans servisi açılmasına ilişkin daha önce 2 adet olarak öngörülen asgari ambulans sayısı, illerin nüfus ve gelişmişlik düzeyine göre 2- 5 adet arasında kademelendirilecek. Ambulans servislerinde danışman hekim bulundurmak zorunlu olacak.

Danışman hekim, vaka takibi ve tedavi süreçlerinden ambulans ekibiyle birlikte sorumlu olacak. Yılda 2 kere olan rutin denetimlerin sayısı yılda 3 kere olacak. Ambulansların sağlık tesisi yakınındaki bekleme süresi 30 dakikayla sınırlanacak. Araçların teknik uyumu, kıyafet düzenlemeleri ve asgari ambulans sayısı için 6 aylık geçiş süreci planlanırken, diğer hükümler yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.