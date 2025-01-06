Anıtkabir'in Sırrı Ortaya Çıktı; İşte Sarı Renginin Kaynağı...

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Anıtkabir'in sarı renginin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü...

Eskipazar ilçesine bağlı Çaylı köyü sınırlarındaki ocaktan çıkarılan taş, kimyasal yapısı dolayısıyla bünyesinde bakteri üretmiyor.

Delikli yapısı nedeniyle ıslak zeminlerde kaymayan, açık sarı, kahverengi gözenekli, genellikle aragonit yer yer de mikro kalsit kristallerinden oluşan taş, Ankara-Zonguldak demir yolundaki sanat yapılarında da kullanıldı.

Türkiye'nin pek çok iline gönderilen, Cezayir'e de ihraç edilen taş, Valilik koordinasyonunda Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla "Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı" bülteninde ilan edildi.

İlan sürecinin ardından tescil belgesine kavuşacak Eskipazar sarı traverten taşının tanınırlığı bu sayede artacak.

Kaynak: AA