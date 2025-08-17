Anız yakmak, toprağı ve üzerindekileri öldürüyor

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, anız yakmanın toprağı ve canlı yaşamını olumsuz etkileyerek adeta "çöle dönüştürdüğünü" vurguladı.

Uludağ, anız yakmanın toprağın üst katmanındaki organik maddeleri yok ettiğini, ortaya çıkan yüksek ısının ise tarladaki ve çevredeki pek çok canlının ölümüne yol açtığını söyledi:

Anız yakmak, canlı bir organizma olan toprağı ve içindeki milyonlarca faydalı mikroorganizmayı yok etmek demektir. Tarlayı daha az sürmek veya iş gücünden tasarruf etmek için yapılan bu uygulama çok yanlış. Kesinlikle anız yakılmamalı.

Türkiye genelinde hasat sonrası sıkça başvurulan anız yakma yöntemi, doğaya ve tarıma geri dönülmez zararlar veriyor. Uludağ, bu yöntemin toprağın doğal döngüsünü bozduğunu, verimliliği düşürdüğünü ve tarımın sürdürülebilirliğini sekteye uğrattığını belirtti.

TOPRAĞIN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Anız yakmanın, toprağın su tutma kapasitesini azalttığını ve erozyon riskini artırdığını belirten Uludağ, ekosistemin tahrip olduğunu ve küçük canlıların yok edildiğini ifade etti:

Anız yakarak kendi geleceğimizi yok etmiş oluyoruz. Topraktaki mikro canlılar, humusu sağlayan ayrıştırıcılar, bitkileri ayrıştırarak toprağın verimliliğini artırır. Bu canlıları yok ederek ekosistemi bozuyoruz.

ANIZ YANGINLARI, ORMANLARI TEHDİT EDİYOR

Doç. Dr. Uludağ, kuraklıkla birleşen anız yangınlarının ciddi orman yangınlarına yol açabileceğini de söyledi.