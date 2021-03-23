Ankara Valiliği'nden kar uyarısı

Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından hava şartlarına ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Valilik paylaşımda, Ankaralıları bu geceden itibaren kentte etkili olacak kar yağışı için uyardı.

"ULAŞIMDA AKSAMALAR, DON VE BUZLANMA.."

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bu gece ve çarşamba sabah saatlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz." denildi.