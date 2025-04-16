Ankara Valiliği’nden polislerin çalışma saatlerine ilişkin iddialara cevap

Ankara Valiliği, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde 12/12 çalışma sisteminin uygulandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"BUNDAN BAŞKACA BİR ANLAM ÇIKARILMASI GERÇEĞE AYKIRI OLUP İYİ NİYETTEN UZAKTIR"

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürlüğümüzün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili iddiaların yer aldığı görülmüştür. Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır. Bundan başkaca bir anlam çıkarılması gerçeğe aykırı olup iyi niyetten uzaktır"