Ankara’da 1 ayda 2,5 milyon lira koronavirüs cezası kesildi
13 Eylül-13 Ekim'de yapılan koronavirüs denetimlerinde, 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığı açıklandı.
- DHA
- 14.10.2020 - 12:25
Başkent, koronavirüs vaka sayılarının arttığı dönemde en çok etkilenen iller arasında ilk sırada yer almıştı.
İstanbul bu sırayı şimdilik alsa da o bir aylık süreçte binlerce kişi, tedbirsizlikten ceza yedi.
2 MİLYON 658 BİN LİRA CEZA
Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından, cezalarla ilgili bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Koronavirüsle mücadelede 13 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında kafe, lokanta, kuaför gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 146 bin 535 iş yerinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 11 bin 407 iş yeri ya da kişiye toplam 2 milyon 658 bin 928 lira idari para cezası uygulanmıştır." denildi.