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    Ankara’da 1 ayda 2,5 milyon lira koronavirüs cezası kesildi

    13 Eylül-13 Ekim'de yapılan koronavirüs denetimlerinde, 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığı açıklandı.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 12:25
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    Ankara’da 1 ayda 2,5 milyon lira koronavirüs cezası kesildi

    Başkent, koronavirüs vaka sayılarının arttığı dönemde en çok etkilenen iller arasında ilk sırada yer almıştı.

    İstanbul bu sırayı şimdilik alsa da o bir aylık süreçte binlerce kişi, tedbirsizlikten ceza yedi.

    2 MİLYON 658 BİN LİRA CEZA

    Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından, cezalarla ilgili bir açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Koronavirüsle mücadelede 13 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında kafe, lokanta, kuaför gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 146 bin 535 iş yerinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 11 bin 407 iş yeri ya da kişiye toplam 2 milyon 658 bin 928 lira idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

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