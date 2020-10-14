Ankara’da 1 ayda 2,5 milyon lira koronavirüs cezası kesildi

13 Eylül-13 Ekim'de yapılan koronavirüs denetimlerinde, 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığı açıklandı.

Başkent, koronavirüs vaka sayılarının arttığı dönemde en çok etkilenen iller arasında ilk sırada yer almıştı.

İstanbul bu sırayı şimdilik alsa da o bir aylık süreçte binlerce kişi, tedbirsizlikten ceza yedi.

2 MİLYON 658 BİN LİRA CEZA

Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından, cezalarla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Koronavirüsle mücadelede 13 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında kafe, lokanta, kuaför gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 146 bin 535 iş yerinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 11 bin 407 iş yeri ya da kişiye toplam 2 milyon 658 bin 928 lira idari para cezası uygulanmıştır." denildi.