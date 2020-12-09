Ankara'da 23 yaşındaki suç makinesi yakalandı

Ankara’nın Mamak ilçesinde şüpheli olduğu düşünülerek kimlik kontrolü yapılan 23 yaşındaki kişinin 55 adet suç kaydı olduğu, 47 adet suçtan arandığı tespit edildi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde polis ekipleri, Çarşıiçi Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ana cadde ve güzergahlarda megafonla vatandaşları evlerine yönlendirdiği esnada durumundan şüphelenerek durdurduğu bir kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

İsminin Hakan Barut olduğu anlaşılan şüphelinin farklı şehirlerde işlediği 55 adet suçtan kaydının, 47 adet aranmasının ve 6 yıl 8 gün kesilmiş hapis cezası ile 6660 TL adli para cezasının olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 23 yaşındaki Hakan Barut, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.