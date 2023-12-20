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Ankara'da 370 milyon liralık vurgun! Kargocu kılığında senet imzalattılar

Ankara'da 370 milyon liralık vurgun! Kargocu kılığında senet imzalattılar Ankara'da kendilerini kargocu olarak tanıtan ve paket teslim tutanağının altına açtıkları pencere yöntemiyle 370 milyon lira tutarında senet imzalatan şüphelilerden 2'si tutuklandı.