Yenimahalle ilçesindeki akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Çevrede maddi hasarlar oluşurken 1 kişi de yaralandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunda şiddetli bir patlama gerçekleşti.

Olay, Ankara’nın, Ostim Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Alınteri Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre istasyondaki gaz kaçağını öğle saatlerinde çevredeki esnaflar fark ederek pompacıları uyardı.

BÖLGEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

İstasyonda çalışanlar kendi imkanlarıyla gaz kaçağını aradı ve bir sonuca ulaşamayarak satışa devam etti. Elektrik idaresi ekibinin OSB'de çalışma yapması nedeniyle, saat 20.00 sıralarında akaryakıt istasyonunun da bulunduğu bölgede elektrikler kesildi.

Gece saatlerinde elektriklerin tekrar geldiği anda, yazıhane içerisindeki elektrik panosunda meydana gelen kısa devre nedeniyle içeride biriken gaz şiddetli bir şekilde patladı.

POMPACI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yazıhanenin bir duvarı patlama nedeniyle yıkılırken, etrafa saçılan cam parçaları nedeniyle 1 pompacı hafif yaralandı. Akaryakıt istasyonunun idari binasının bir kısmı harabeye dönerken, park halinde bulunan 2 otomobil de hasar aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı pompacıya ayakta tedavi uygularken, itfaiye ekipleri ve doğalgaz ekipleri, patlayan alanda çalışma yaptı. Ekipler, gaz sızıntısının kaynağını araştırıyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'da akaryakıt istasyonu patladı VİDEO