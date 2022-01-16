Ankara'da bir AVM'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Ankara'da bir alışveriş merkezinde iddiaya göre iki grup arasında yürüyen merdivende yol verme meselesinden çıkan kavga, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
- İHA
- 16.01.2022 - 21:36
- Güncelleme : 16.01.2022 - 21:38
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan ANKAmall Alışveriş Merkezi’nde meydana gelen olayda, yürüyen merdivenden inen iki kişi arasında yol verme meselesinden ötürü tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlar AVM’deki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, korku dolu o anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Ankara'da bir AVM'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü VİDEO