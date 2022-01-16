Haberler

İç Haber

Ankara'da bir AVM'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Ankara'da bir AVM'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Ankara'da bir alışveriş merkezinde iddiaya göre iki grup arasında yürüyen merdivende yol verme meselesinden çıkan kavga, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.