Ankara'da düğün konvoyunda maganda ateşi Keçiören ilçesinde, düğün konvoyunda araçtan ateş eden V.Ç. polis ekipleri tarafından yakalandı.

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DHA

Düğünlerde ve konvoylarında bulunan magandalar tüm uyarı ve cezalara rağmen havaya silahla ateş ederek çevredeki vatandaşları tehdit etmeye devam ediyor..

Bunların bir örneği de Ankara'da yaşandı.

Ankara Protokol Yolu üzerinde düğün konvoyunda bir araçtan havaya ateş eden kişi olduğuna dair ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.

Bölgede araştırma yapan polis ekipleri Kuzey Ankara tüneli içerisinde yol üzerinde dağınık vaziyette 5 adet kurusıkı tabanca kovanı buldu.

Şüpheli tabancayla birlikte yakalandı

Yapılan araştırmalar sonucunda kurusıkı tabanca ile ateş eden kişinin V.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli V.Ç. ekipler tarafından Keçiören ilçesinde olayda kullandığı kurusıkı tabanca ile yakalandı.

Şüpheli V.Ç. ile ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)