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    Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam

    Başkent Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam yapıldı. Yüzde 20'lik zam sonrası ekmeğin 1,50Tl'den satılacağı belirtildi.
    • AA
    • 05.09.2020 - 17:32
    • Güncelleme : 05.09.2020 - 17:32
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    Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam

    Başkent Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapılacağına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

    Daha önce Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Ocak ayında aldığı zam kararı valilik tarafından iptal edilmişti.

    Ankara Valiliği'nin reddettiği zam kararı sonrası ekmek satışına 1.25 TL'den devam edilmişti.

    MASRAF ORANINDA YÜZDE 60 ARTIŞ

    Artan maliyetlerin yansıtılması şeklindeki açıklamada girdilerin artışının fazla olduğu ve masraf oranının da yüzde 60 arttığı belirtildi.

    Ankara da ekmeğe yüzde 20 zam #1

    YÜZDE 20 ZAM

    Ancak dün açıklanan karar ile Ankara'da daha önce 1.25 TL olarak satılan 200 gram ekmek, 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren 1.50 TL'den satılacak.

    Ankara da ekmeğe yüzde 20 zam #2

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