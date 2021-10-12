Ankara'da emniyet müdür yardımcısından polise şiddete soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'da emniyet müdür yardımcısının, bir polis memuruna şiddet uygulamasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan polise şiddet olayının görüntüleri ortaya çıktı.

"KİMSİNİZ" DİYE SORDU

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde görevli olan polis memuru M. A., 26 Kasım 2020'de karakol kapısında görevli olduğu sırada gelen sivil aracın içindekilere görevi gereği "Kimsiniz?" diye sordu.

"SEN KİMSİN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN?"

Araçtan inen Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı V., polis memuru M.A.'ya ''Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen kimsin lan bana kimlik soruyorsun?" diyerek üzerine yürüdü.

ÜZERİNE YÜRÜYEREK ŞİDDET UYGULADI

Polis memuru M.A., kendisini tanıyamadığını söylemesine rağmen görüntülerde emniyet müdür yardımcısı V. tarafından şiddete maruz kaldı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 Kasım 2020'de Kızılcahamam ilçesinde Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın, polis memurunu dövdüğü iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada olayın 26 Kasım 2020'de, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldiği, Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma sonucu dosyanın işleme konulmamasına dair karar verildiği belirtildi.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Ayrıca konuya ilişkin Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mart 2021'de 'karar verilmesine yer olmadığı' kararının verildiği de belirtilerek şöyle denildi:

"Söz konusu personelin, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu itiraz neticesinde ise Başsavcılık tarafından 14 Eylül 2021 tarihinde 4483 sayılı kanun kapsamında Ankara Valiliği’nden soruşturma izni talep edilmiş olup, Valiliğin 29 Eylül 2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüze intikal eden talebi doğrultusunda gerekli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.''