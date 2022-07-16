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    Ankara'da ev sahibi ile kiracı arasında tornavidalı yumruklu kavga

    Ankara Sincan'da ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada, taraflar birbirine tornavida ve yumrukla saldırdı.
    • 16.07.2022 - 23:22
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 23:35
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    Ankara'da ev sahibi ile kiracı arasında tornavidalı yumruklu kavga

    Ankara'nın Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi 40 sokakta meydana gelen olayda, ev sahibi M.B. ile kiracısının oğlu O.K. arasında tartışma çıktı.

    Tornavidayla saldırdı

    Kira ücreti nedeniyle anlaşamayan ikili bir süre sonra kavgaya tutuştu.

    Ev sahibi Bilgin otomobilinden aldığı bir tornavida ile kiracısının oğlu olan O.K.'nin üzerine yürüdü.

    İHA'nın haberine göre, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga daha da büyümeden sonlandı.

    Olay yerine gelen polis ekipleri her iki tarafına alarak karakola götürdü.

    Ankara'da ev sahibi ile kiracı arasında tornavidalı yumruklu kavga VİDEO

    Ankara da ev sahibi ile kiracı arasında tornavidalı yumruklu kavga #1

    Ankara da ev sahibi ile kiracı arasında tornavidalı yumruklu kavga #2


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