Ankara’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

Ankara’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 22:53
  • Ankara'da Karacaören-Çalış yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü.
  • Kazada, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı.
  • Olayla ilgili soruşturma başladı.

Ankara’da Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

FECİ KAZADA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kaza yerinde inceleme yaparken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Kazada aynı aileden Yeliz Belikli, Ayhan Belikli, Hayrunnisa Belikli ve Yüksel Özlem Belikli’nin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

