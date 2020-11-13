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    Ankara'da izinsiz kazı yapan definecilere jandarma baskını

    Ankara'da define amaçlı izinsiz kazı yapan iki şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
    • AA
    • 13.11.2020 - 18:34
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 18:41
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    Ankara'da izinsiz kazı yapan definecilere jandarma baskını

    Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi'nde bazı kişilerin define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıklarına ilişkin ihbar alındı.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Bunun üzerine süratle olay yerine intikal eden ekipler, iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

    Ankara'da izinsiz kazı yapan definecilere jandarma baskını VİDEO

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerindeki inceleme sonucunda iki gaz maskesi, iki matkap, hilti, jeneratör, testere, fener ve lambalar ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler E.K. ve A.A. hakkında, adli işlem başlatıldı.

    Ankara da izinsiz kazı yapan definecilere jandarma baskını #1

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