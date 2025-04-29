İHA

Bitmek bilmeyen yol verme kavgalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Son olay Ankara'da yaşandı..

Dün öğlen Etimesgut ilçesi Harf Devrimi Caddesi'nde meydana gelen olayda kurye Selim A. (22), trafikte tartıştığı bir sürücü tarafından saldırıya uğradı.

KADIN KURYE KASKIYLA KAFA ATTI

Selim A.'yı kurtarmak için araya giren kadın meslektaşı Rüya K. (19) ise hem motorunun yere düşüp hasar almasına hem de arkadaşının darbedilmesine sinirlenerek saldırgana başındaki kaskla kafa attı.

Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmeyesiyle sonlandırılırken hafif yaralanan Selim A., saldırgan hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Kavga anı bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

"O AN ÇOK ÖFKELİYDİ"

Olayla ilgili konuşan Selim A., "İlerlediğim sırada bir araç geriye doğru hareket etmeye başladı. Ben de kornaya basıp tepki gösterdim. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Ardından aracı üzerime sürmeye başladı. O sırada arkadaşım araya girdi. Motorunu feda etti. Saldırgan aracından inip bana saldırdı. O an çok öfkeliydi. Benim kavga etmek gibi niyetim yoktu. Aracı üzerime sürünce korktum. Kendisinden şikayetçi oldum. Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Kendisini tanımıyordum ama araya motorunu koymasa canımdan olacaktım" dedi.

"NEREDEYSE BİZİ EZECEKTİ, SİNİRLENDİĞİM İÇİN KAFA ATTIM"

Arkadaşını o halde gördüğü için böyle bir şey yaptığını dile getiren Rüya K. ise, şu ifadeleri kullandı: