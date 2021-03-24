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    Ankara'da kar yağışı şaşırttı

    İlkbaharın yüzünü gösterdiği Ankara'da kar yeniden baskın çıkarken, sürücüler zor anlar yaşadı, trafik kazaları meydana geldi.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 04:02
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 04:37
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    Ankara'da kar yağışı şaşırttı

    Ankara'da iki gündür devam eden yağışlı hava akşam saatlerine şiddetini arttırırken, aralıklarla yağan yağmurun ardından kent genelinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

    KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ, KAZALAR YAŞANDI

    Kenti beyaz örtüyle kaplayan yoğun kar, yollardaki sürücülere zor anlar yaşattı. Kar nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası yaşandı.

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    BELEDİYEDEN KÜREME TUZLAMA ÇALIŞMASI

    Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karla kaplanan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

    Ankara'da kar yağışı şaşırttı-Video

    Ankara da kar yağışı şaşırttı #2

    3. CEMRENİN ARDINDAN KAR ŞAŞIRTTI

    İlkbahar mevsiminin habercisi cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesiyle, Ankara'da ağaçlar çiçek açarken, mart ayının sonunda lapa lapa kar yağışı şaşkınlık yarattı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre; kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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