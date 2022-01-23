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Ankara'da kar yüzünden kazalar gerçekleşti

Ankara'da kar yüzünden kazalar gerçekleşti

Ankara'da, karın sebep olduğu kayganlaşan yollarda kazalar meydana geldi. Kameralara yansıyan kazalarda ölen veya yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.