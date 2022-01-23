Euro
15.2716
0.84%
Dolar
13.4717
0.71%
Altın
793.5920
0.46%
Borsa
2,011.16
-0.15%
Bitcoin
481.026
-4.28%
BTXN Coin
30.10
-3.02%
-0ºC
İstanbul
Çok bulutlu -0 C

    Ankara'da kar yüzünden kazalar gerçekleşti

    Ankara'da, karın sebep olduğu kayganlaşan yollarda kazalar meydana geldi. Kameralara yansıyan kazalarda ölen veya yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.
    • DHA
    • 23.01.2022 - 05:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da kar yüzünden kazalar gerçekleşti

    Başkent'te tüm gün süren kar yağışı, kazaları da beraberinde getirdi.

    Yokuş aşağı kayan araçların başka araçlara çarpıp durduğu kazalara ilişkin görüntüler cep telefonu kameraslarına yansıdı.

    FARKLI BÖLGELERDE MEYDANA GELEN KAZALAR, KAMERAYA YANSIDI

    Kameraya yansıyan bir kazada, yokuş aşağı kontrolden çıkan otomobilin önüne çıkan 2 otomobile çarpıp durduğu an görüldü. Otomobilin kontrolünü kaybeden sürücünün uzun süre korna çalarak çevresini uyardığı da görüntüye yansıdı.

    Mamak ilçesinde meydana gelen kazada ise kayan otomobilin kar küreme aracına çarptığı an kameraya yansıdı. Araç içi kamerasında yer alan diğer bir kazada da karşı yönden kayarak gelen otomobilin duran 2 otomobile çarptığı an yansıdı.

    Mamak ilçesi Sağduyu Caddesi'nde ise yine yokuş aşağı kontrolden çıkan EGO otobüsünün 6 otomobil, 1 kamyonete çarptıktan sonra güçlükle durduğu anlar görüntüye yansıdı.

    Ankara'da kar yüzünden kazalar gerçekleşti - Video

    Ankara da kar yüzünden kazalar gerçekleşti #1

    Ankara da kar yüzünden kazalar gerçekleşti #2


    Görüş Bildir