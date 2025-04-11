DHA

Ankara'da gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yoğun kar yağışı, sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız sürdü. Gün içinde de zaman zaman devam eden yağış, kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı; bu durum, başkentliler için şaşırtıcı ve bir o kadar da büyüleyici bir manzara ortaya çıkardı.

OKULLAR TATİL OLDU, ÇOCUKLAR DOYASIYLA EĞLENDİ

Kar yağışı nedeniyle yetkililer, okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Bu kararı fırsat bilen çocuklar, sabahın erken saatlerinden itibaren parkları, bahçeleri ve sokakları doldurdu. Ellerinde eldivenler, başlarında berelerle kışın en neşeli oyunlarını oynayan çocuklar, nisan ayında gelen bu sürpriz kardan sonuna kadar yararlandı.

Kimi çocuklar arkadaşlarıyla kartopu savaşı yaparken, kimileri ise özenle kardan adamlar yaptı. Sosyal medyada paylaşılan renkli görüntüler, Ankara’nın alışılmış bahar manzaralarının dışına çıkan bu nadir olayı ölümsüzleştirdi.

Uzmanlar, bu ani hava değişiminin mevsim geçişlerinin etkisiyle oluşan soğuk hava dalgasından kaynaklandığını belirtti. Ancak soğuk hava, özellikle çocuklar için moral bozan değil, neşe getiren bir sürpriz oldu.