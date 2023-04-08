Ankara'da kaza yerinde güvenliği sağlarken otomobil çarpan astsubay şehit oldu Ankara'da bir trafik kazasına müdahale için giden jandarma ekibindeki Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak, yoldan geçen başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu.

AA Ankara'dan acı haber... Kahramankazan ilçesindeki trafik kazası ihbarına giden Ayaş İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'nda görevli trafik ekibinden Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak'a (32) plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir araç çarptı. Hastanede şehit oldu Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çolak, müdahaleye rağmen şehit düştü. Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, hastaneye gelerek bilgi aldı. Balıkesir nüfusuna kayıtlı şehidin evli ve 1 yaşında kızı olduğu öğrenildi.