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    Ankara'da koronavirüs ses kaydı, 300 kuyumcuyu mağdur etti

    Ankara'da koronavirüs ses kaydı, 300 kuyumcuyu mağdur etti

    Sosyal medyaya düşen asılsız ses kaydı, Başkent’te bir çarşıdaki 300 kuyumcu esnafının mağdur olmasına sebep oldu.
    • İHA
    • 05.09.2020 - 01:20
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    Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alan Kızılay Büyük Çarşı’da kuyumcu esnafının başı sosyal medyaya düşen asılsız ses kaydı ile dertte.

    Ses kaydında yer alan “Büyük Çarşı’nın tamamını ambulanslar ile gelip almışlar. Tamamı Covid” ifadeleri üzerine tamamen müşterilerinin kesildiğini belirten esnaf, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

    Söz konusu ses kaydının tamamen asılsız olduğunu ve çarşı esnafını mağdur ettiğini söyleyen Kızılay Büyük Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uçak, “Bizim çarşımızda şu ana kadar sadece 1 tane arkadaşımız koronavirüse yakalandı. O da 21 gündür evinde karantina altında.

    Sosyal medyada bu bayanın yolladığı ses kaydında Büyük Çarşı’daki tüm esnaf arkadaşlarımızın Covid olduğu ve ambulanslarla hastanelere götürüldüğü söyleniyor.

    Ankara da koronavirüs ses kaydı, 300 kuyumcuyu mağdur etti #1

    "2 GÜNDÜR BİR ALLAHIN KULU GELMİYOR"

    Bunun üzerine çarşımıza 2 gündür bir Allah’ın kulu gelmiyor. Bu iddia kesinlikle yalandır. Öyle bir şey yoktur.

    300 tane dükkan var burada ve hepimiz mağduruz. Çarşımız zor durumda, elektrik faturalarımızı ödeyemiyoruz, bekçilerimizin maaşını bile zor ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

    Ankara'da koronavirüs ses kaydı, 300 kuyumcuyu mağdur etti VİDEO


    Ankara da koronavirüs ses kaydı, 300 kuyumcuyu mağdur etti #2

    "BÜYÜK ÇARŞI'NIN TAMAMINI AMBULANSLA GELİP ALMIŞLAR"

    Sosyal medyada yayılarak Kızılay Büyük Çarşı esnafını mağdur eden sözde ses kaydında şu ifadeler yer alıyor:

    “Arkadaşlar Büyük Çarşı’da kuyumcu bir arkadaşım vardı, ondan haber geldi. Büyük Çarşı’nın tamamını ambulanslar ile gelip almışlar.

    Tamamı Covid. Hani Kızılay’da çok önemli bir işiniz yoksa, hani hiçbir yere gitmeyin, gerçekten durum çok vahim diyorlar.”

    Ankara da koronavirüs ses kaydı, 300 kuyumcuyu mağdur etti #3

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