Ankara'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 13 yaralı

Ankara'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu Suriye uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda E.N.U. idaresindeki otomobil ile M.D.'nin kullandığı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ CAN VERDİ
Minibüsteki Suriye uyruklu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri yaralanan 13 kişiden 3'ünü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne, 10'unu ise Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri otomobil sürücüsü E.N.U.'yu gözaltına aldı.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
