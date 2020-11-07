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    Ankara'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı

    Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, beton bariyerlere çarparken kazada sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 07.11.2020 - 23:48
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 23:49
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    Ankara'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı

    Samsun yolu Ankara istikameti Ortaköy mevkisinde, Mustafa K. idaresindeki 06 GHK 28 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa K., Hamide K. ve İbrahim A. araçta sıkıştı.

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri araçta sıkışan yaralıları çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde yaralı Hamide K’ya, İbrahim A.’ya yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk ederken, otomobil sürücüsü Mustafa K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ankara da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı #1

    ARAÇTAKİ YİYECEKLER YOLA SAÇILDI

    Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan salça, turşu ve tarhana gibi yiyeceklerin yola saçıldığı görüldü. Jandarma ve polis ekipleri, trafiğin düzenli akışı için yolda güvenlik önlemi aldı.

    Ankara da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı #2

    Ankara da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı #3

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