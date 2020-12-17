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    Ankara'da polisi tehdit eden alkollü sürücü: Hepinizin evine geleceğim

    Ankara’nın Çankaya ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü, yakalanınca polisi tehdit etti.
    • İHA
    • 17.12.2020 - 08:45
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 08:55
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    Ankara'da polisi tehdit eden alkollü sürücü: Hepinizin evine geleceğim

    Ankara’nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Altay Sokak’ta meydana gelen olayda, Mehmet K., otomobiliyle Kıbrıs Caddesi’nde ters yönden giderken Cebeci Polis Merkez Amirliği’ne bağlı polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

    Polisin “dur” ihtarına uymayan Mehmet K., otomobiliyle kaçmaya başladı.

    Yaşanan kovalamacanın ardından Altay Sokak’ta yakalanan alkollü sürücü polis ekiplerine direndi.

    "HEPİNİZİN EVİNE GELECEĞİM"

    Kendisini gözaltına almak isteyen polis ekiplerini “hepinizin evine geleceğim” diyerek tehdit eden alkollü sürücü, o anları görüntüleyen gazetecilere de hakaret etti.

    Aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden Mehmet K., olay yerine daha sonradan çağırdığı kız arkadaşının otomobili kullandığı yalanını söyledi.

    Ankara'da polisi tehdit eden alkollü sürücü ViDEO

    Ankara polis tehdit

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınarak karakola götürülen sürücünün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, alkollü araç kullandığı ve ehliyetinin de daha önce alkollü araç kullanmaktan polis tarafından el koyulduğu anlaşıldı.

    Ankara polis tehdit

    Ankara polis tehdit

    Ankara polis tehdit

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