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    Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

    Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sele dönüşen yağmur suları araçları sürükledi.
    • AA
    • 11.06.2020 - 21:39
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    Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

    Başkent Ankara'da aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

    Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu VİDEO

    RÖGARLAR TIKANDI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

    Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı. Bazı bölgelerde sele dönüşen yağmur suları araçları sürükledi.

    Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

    Mahsur kalan araçlardan bazılarını kurtaran ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

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