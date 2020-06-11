Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sele dönüşen yağmur suları araçları sürükledi.

Başkent Ankara'da aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu VİDEO

RÖGARLAR TIKANDI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı. Bazı bölgelerde sele dönüşen yağmur suları araçları sürükledi.

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Mahsur kalan araçlardan bazılarını kurtaran ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.