Ankara’da silahlı kavgada 1 kişi öldü

- Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bisiklet çalma iddiasıyla başlayan kavgada Haydar Murat Abacı vurularak öldü.
- Olay yerinden kaçan F.K., polis tarafından yakalandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.
- Abacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ankara’da Altındağ ilçesi Karapürçek 347’inci sokakta, Haydar Murat Abacı (29) ile F.K. (24) arasında bisiklet çalma meselesinden tartışma çıktı.
VURULAN ŞAHIS KURTARILAMADI
Tartışmanın büyümesiyle F.K. isimli şahıs, ruhsatsız tabancı ile Haydar Murat Abacı'yı vurarak, olay yerinden kaçtı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abacı hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abacı hayatını kaybetti.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olay yerinden kaçan F.K. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.