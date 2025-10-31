Abone ol: Google News

Ankara’da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, bisiklet çalma iddiası ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 01:08
  • Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bisiklet çalma iddiasıyla başlayan kavgada Haydar Murat Abacı vurularak öldü.
  • Olay yerinden kaçan F.K., polis tarafından yakalandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.
  • Abacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara’da Altındağ ilçesi Karapürçek 347’inci sokakta, Haydar Murat Abacı (29) ile F.K. (24) arasında bisiklet çalma meselesinden tartışma çıktı.

VURULAN ŞAHIS KURTARILAMADI

Tartışmanın büyümesiyle F.K. isimli şahıs, ruhsatsız tabancı ile Haydar Murat Abacı'yı vurarak, olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abacı hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abacı hayatını kaybetti.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan F.K. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

